Победимова (Власова) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Победимова (Власова) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1932

Отец: не указан

Мать: Власова Варвара Ивановна

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