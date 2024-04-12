Осипишина (Петрушкова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипишина (Петрушкова) Анна Владимировна

Место рождения

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

14.11.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1970

Отец: Петрушков Владимир Петрович

Мать: Петрушкова Нина Трофимовна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
28.12.1998

Сын: Осипишин Даниил Вадимович

Отец ребёнка: Осипишин Вадим Николаевич

Бракосочетание
2002

Муж: Осипишин Вадим Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.2004

Сын: Осипишин Кирилл Вадимович

Отец ребёнка: Осипишин Вадим Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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