Осипишина (Петрушкова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения14.11.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1970
Рождение ребёнка
28.12.1998
Сын: Осипишин Даниил Вадимович
Отец ребёнка: Осипишин Вадим Николаевич
Бракосочетание
2002
Рождение ребёнка
14.09.2004
Сын: Осипишин Кирилл Вадимович
Отец ребёнка: Осипишин Вадим Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург