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Гавшин Владимир

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Место рождения

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.02.1938

Дата смерти

26.11.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938

Отец: Гавшин Григорий

Мать: Гавшина Евдокия

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Сива, Сивинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.05.1963

Сын: Гавшин Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.11.2006
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