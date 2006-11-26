Гавшин Владимир
Место рождения
Дата рождения15.02.1938
Дата смерти26.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1938
Отец: Гавшин Григорий
Мать: Гавшина Евдокия
Рождение ребёнка
16.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1963
Сын: Гавшин Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.11.2006