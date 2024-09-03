Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

05.03.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Самоловов Яков Климентов

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
12.12.1856

Сын: Самоловов Павел Климентов

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Смерть
05.03.1859

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