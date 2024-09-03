Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти05.03.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1853
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Рождение ребёнка
12.12.1856
Сын: Самоловов Павел Климентов
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Смерть
05.03.1859