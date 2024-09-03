Самоловов Яков Климентов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения23.10.1853
Дата смерти05.02.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1853
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1875
Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Самоловов Никифор Яковлев
Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова
Рождение ребёнка
15.08.1891
Дочь: Самоловова (Самоловова) Наталья Яковлева
Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова
Смерть
05.02.1904