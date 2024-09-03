Самоловов Яков Климентов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловов Яков Климентов

Самоловов Яков Климентов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

23.10.1853

Дата смерти

05.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1853

Отец: Самоловов Клим Степанович

Мать: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова

Рождение ребёнка
21.12.1875

Сын: Самоловов Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова

Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Самоловов Никифор Яковлев

Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова

Рождение ребёнка
15.08.1891

Дочь: Самоловова (Самоловова) Наталья Яковлева

Мать ребёнка: Самоловова (Кожевникова) Анастасия Симеонова

Смерть
05.02.1904

Мы используем куки для улучшения работы сайта.