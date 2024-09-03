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Самоловов Клим Степанович

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.10.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Самоловов Степан (Иван) Иванов

Мать: Самоловова Матрена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Самоловов Яков Климентов

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева

Рождение ребёнка
12.12.1856

Сын: Самоловов Павел Климентов

Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева

Рождение ребёнка
25.01.1860

Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Климентова

Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Рождение ребёнка
15.01.1862

Дочь: Кошелева (Самоловова) Татьяна Климентова

Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Рождение ребёнка
13.02.1863

Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Климентова

Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Самоловов Петр Климентов

Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Смерть
11.10.1907

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