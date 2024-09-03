Самоловов Клим Степанович
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения1828
Дата смерти11.10.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1853
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева
Рождение ребёнка
12.12.1856
Сын: Самоловов Павел Климентов
Мать ребёнка: Самоловова (Нестерова) Марина Григорьева
Рождение ребёнка
25.01.1860
Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Климентова
Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна
Рождение ребёнка
15.01.1862
Дочь: Кошелева (Самоловова) Татьяна Климентова
Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна
Рождение ребёнка
13.02.1863
Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Климентова
Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна
Рождение ребёнка
03.10.1875
Мать ребёнка: Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна
Смерть
11.10.1907