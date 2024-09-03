Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1860
Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Климентова
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Рождение ребёнка
15.01.1862
Дочь: Кошелева (Самоловова) Татьяна Климентова
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Рождение ребёнка
13.02.1863
Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Климентова
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1875
Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович
Смерть
Неизвестно