Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Тальнишная) Мария Ильинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
25.01.1860

Дочь: Слинкина (Самоловова) Мария Климентова

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
15.01.1862

Дочь: Кошелева (Самоловова) Татьяна Климентова

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
13.02.1863

Дочь: Самоловова (Самоловова) Мария Климентова

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Рождение ребёнка
03.10.1875

Сын: Самоловов Петр Климентов

Отец ребёнка: Самоловов Клим Степанович

Смерть
Неизвестно

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