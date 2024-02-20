Бондарев Федор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Федор Данилович

Бондарев Федор Данилович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Бондарев Даниил Степанович

Мать: Бондарева Агриппина Тимофеевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бондарев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хмелева Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 13 /, Ф-265-1-2 / лист № 132 /
Рождение ребёнка
11.09.1875

Дочь: Феодора Федоровна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.06.1877

Сын: Бондарев Иуда Федорович

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-21,зап-32
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бондарев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Юлия Федоровна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.09.1884

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-21,зап-49
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Бондарев Евдоким Федорович

Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close