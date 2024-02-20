Бондарев Федор Данилович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1842
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бондарев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хмелева Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
27.10.1874
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 13 /, Ф-265-1-2 / лист № 132 /
Рождение ребёнка
11.09.1875
Дочь: Феодора Федоровна
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
19.06.1877
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-21,зап-32
Рождение ребёнка
1878
Сын: Бондарев Андрей Федорович
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.03.1883
Дочь: Юлия Федоровна
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.09.1884
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-21,зап-49
Рождение ребёнка
03.08.1888
Сын: Бондарев Евдоким Федорович
Мать ребёнка: Бондарева Евдокия Анисимовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно