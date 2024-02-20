Бондарев Даниил Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Бондарев Степан
Мать: Бондарева Ксения
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бондарев Родион Данилович
Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фекла Даниловна
Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука,Троицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бондарев Михаил Данилович
Мать ребёнка: Бондарева Агриппина Тимофеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно