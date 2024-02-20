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(Бондарева) Феодора Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

11.09.1875

Дата смерти

09.12.1875

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875

Отец: Бондарев Федор Данилович

Мать: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
12.09.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Аггей Андреевич Олифер и девица Мавра Понкратовна Поменова
Смерть
09.12.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-75,зап-18
Похороны
11.12.1875
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука
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