(Бондарева) Феодора Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения11.09.1875
Дата смерти09.12.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
12.09.1875
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Аггей Андреевич Олифер и девица Мавра Понкратовна Поменова
Смерть
09.12.1875
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - скарлатина | ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-75,зап-18
Похороны
11.12.1875
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл. Кривая Лука