Бондарев Иуда Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Иуда Федорович

Бондарев Иуда Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

19.06.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1877

Отец: Бондарев Федор Данилович

Мать: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-21,зап-32
Крещение
19.06.1877
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне: Алексей Андреевич Олифер и Панкрата Пантелеймоновича Голикова дочь-девица Мавра
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close