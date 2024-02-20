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Бондарев Андрей Федорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1878

Дата смерти

19.08.1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Бондарев Федор Данилович

Мать: Бондарева Евдокия Анисимовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
19.08.1880
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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