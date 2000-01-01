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Ерёмин Автоном Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Ерёмин Трофим Трофимович

Мать: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.

Дочь: Марина Автономова

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
11.11.1787 ст.

Сын: Ерёмин Роман Автономович

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефимия Автономова

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пелагея Автономова

Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Анна Михайлова

Смерть
1797
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