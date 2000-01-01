Ерёмин Автоном Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Ерёмин Трофим Трофимович
Мать: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.
Дочь: Марина Автономова
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
11.11.1787 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефимия Автономова
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пелагея Автономова
Мать ребёнка: Ерёмина Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерёмина Анна Михайлова
Смерть
1797