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Ерёмина Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.

Дочь: Марина Автономова

Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович

Рождение ребёнка
11.11.1787 ст.

Сын: Ерёмин Роман Автономович

Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ефимия Автономова

Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Пелагея Автономова

Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Автоном Трофимович

Смерть
После 1795
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