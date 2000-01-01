Ерёмина Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1785 ст.
Дочь: Марина Автономова
Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович
Рождение ребёнка
11.11.1787 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ефимия Автономова
Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Пелагея Автономова
Отец ребёнка: Ерёмин Автоном Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795