Ерёмина (Багаева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина (Багаева) Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1770 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1753 ст.

Муж: Ерёмин Трофим Трофимович

1753г. МК Истобенское (свадьба) невеста означеного стана и прихода деревня Мануиловская ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 6
Рождение ребёнка
06.06.1761 ст.

Сын: Ерёмин Леонид Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ерёмин Автоном Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Ерёмин Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ерёмин Феклист Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ерёмин Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
09.08.1777 ст.

Сын: Ерёмин Иосиф Трофимович

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Автоном

Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович

Смерть
После 1770 ст.
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