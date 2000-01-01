Ерёмина (Багаева) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1770 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1753 ст.
1753г. МК Истобенское (свадьба) невеста означеного стана и прихода деревня Мануиловская ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 6
Рождение ребёнка
06.06.1761 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ерёмин Автоном Трофимович
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Ерёмин Григорий Трофимович
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ерёмин Феклист Трофимович
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
09.08.1777 ст.
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Автоном
Отец ребёнка: Ерёмин Трофим Трофимович
Смерть
После 1770 ст.