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Ерёмин Трофим Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Ерёмин Трофим Симаков

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1753 ст.

Жена: Ерёмина Евдокия Иванова

1753г. МК Истобенское (свадьба) невеста означеного стана и прихода деревня Мануиловская ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 6
Рождение ребёнка
06.06.1761 ст.

Сын: Ерёмин Леонид Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ерёмин Автоном Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Ерёмин Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Ерёмин Феклист Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ерёмин Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
09.08.1777 ст.

Сын: Ерёмин Иосиф Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Ерёмин Пётр Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1783 ст.

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
02.01.1785 ст.

Сын: Ерёмин Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Автоном

Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1814
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