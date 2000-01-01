Ерёмин Трофим Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Ерёмин Трофим Симаков
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1753 ст.
Жена: Ерёмина Евдокия Иванова
1753г. МК Истобенское (свадьба) невеста означеного стана и прихода деревня Мануиловская ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 6
Рождение ребёнка
06.06.1761 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ерёмин Автоном Трофимович
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Ерёмин Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ерёмин Феклист Трофимович
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
09.08.1777 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1783 ст.
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
02.01.1785 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Автоном
Мать ребёнка: Ерёмина Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1814