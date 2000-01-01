Ерёмин Трофим Симаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмин Трофим Симаков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Ерёмин Симак

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Лобастова Наталия Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ерёмин Аксен Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Феврония Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Ерёмин Трофим Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1749
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