Ерёмин Трофим Симаков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Ерёмин Симак
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Лобастова Наталия Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Феврония Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1749