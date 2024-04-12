Зетилов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Зетилов Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Некрасова Прасковья Андреева
Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Зетилов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья Андреева
Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Василиса Андреева
Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно