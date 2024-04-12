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Зетилов Андрей Иванович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Зетилов Иван Ерофеев

Мать: Зетилова Акилина Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Некрасова Прасковья Андреева

Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Зетилов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья Андреева

Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Василиса Андреева

Мать ребёнка: Зетилова Лукерья Анисимова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зетилова Лукерья Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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