Зетилов Иван Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смерти1753
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1731
Сын: Зетилов Ефим Иванов
Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Зетилова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1753