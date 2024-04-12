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Зетилов Иван Ерофеев

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1705

Дата смерти

1753

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: Зетилова Стефанида Стефанова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Зетилов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Зетилов Ефим Иванов

Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Зетилова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зетилова Акилина Семенова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зетилова Акилина Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1753
Ржев, город Ржев, Тверская область
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