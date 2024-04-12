Зетилова Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зетилова Акилина Семенова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Зетилов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Зетилов Ефим Иванов

Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Зетилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зетилов Иван Ерофеев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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