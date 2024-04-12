Зетилова Акилина Семенова
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1731
Сын: Зетилов Ефим Иванов
Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Зетилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зетилов Иван Ерофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зетилов Иван Ерофеев
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно