Зетилова Лукерья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зетилова Лукерья Анисимова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Некрасова Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Зетилов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Василиса Андреева

Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зетилов Андрей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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