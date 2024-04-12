Зетилова Лукерья Анисимова
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Некрасова Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Зетилов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Василиса Андреева
Отец ребёнка: Зетилов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно