Лядова Анастасия Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова Анастасия Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Лядов Ларион Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Лядов Илья Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Лядов Лука Калинникович

Отец ребёнка: Лядов Калина Иванович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Калина Иванович

Смерть
Неизвестно
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