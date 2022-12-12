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Лядов Илья Калинникович

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Место рождения

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Лядов Калина Иванович

Мать: Лядова Анастасия Неизвестно

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Лядова Федосья Матвеевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лядов Мартирий Ильич

Мать ребёнка: Лядова Федосья Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова Федосья Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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