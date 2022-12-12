Лядов Илья Калинникович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Лядов Калина Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Лядова Федосья Матвеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лядов Мартирий Ильич
Мать ребёнка: Лядова Федосья Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лядова Федосья Матвеевна
Смерть
Неизвестно