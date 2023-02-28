Лядова Федосья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Лядов Илья Калинникович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лядов Мартирий Ильич
Отец ребёнка: Лядов Илья Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно