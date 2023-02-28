Лядова Федосья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова Федосья Матвеевна

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Место рождения

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Лядов Илья Калинникович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Лядов Мартирий Ильич

Отец ребёнка: Лядов Илья Калинникович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Илья Калинникович

Смерть
Неизвестно
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