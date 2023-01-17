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Лядов Лука Калинникович

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Место рождения

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1814 ст.

Дата смерти

30.06.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Лядов Калина Иванович

Мать: Лядова Анастасия Неизвестно

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Лядов Петр Лукич

Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Лядов Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Анна Лукинична

Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Анисья Лукинична

Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гликерия Лукинична

Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична

Рождение ребёнка
17.03.1855 ст.

Дочь: Дария Лукинична

Мать ребёнка: не указана

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова Евпраксия Фоминична

Смерть
30.06.1874 ст.
Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
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