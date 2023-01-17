Лядов Лука Калинникович
Место рождения
Дата рождения1814 ст.
Дата смерти30.06.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: Лядов Калина Иванович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Лядов Петр Лукич
Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Лядов Дмитрий Лукич
Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Анна Лукинична
Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Анисья Лукинична
Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гликерия Лукинична
Мать ребёнка: Лядова Евпраксия Фоминична
Рождение ребёнка
17.03.1855 ст.
Дочь: Дария Лукинична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1874 ст.