Истомина (---) Анна Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Истомин Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Истомин Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Истомин Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан