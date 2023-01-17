Истомина (---) Анна Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИстомина (---) Анна Лукьяновна

Истомина (---) Анна Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Истомин Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Васильевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Истомин Ириней Матвеевич

Отец ребёнка: Истомин Матвей Васильевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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