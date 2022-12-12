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Истомин Матвей Васильевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Истомин Василий Семёнович

Мать: Истомина Пелагея Ивановна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Истомин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина Анна Лукьяновна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Истомин Ириней Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина Анна Лукьяновна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: --- Александра Матвеевна

Мать ребёнка: Истомина Анна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Истомин Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Истомина Анна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Анна Лукьяновна

Смерть
Неизвестно
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