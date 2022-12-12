Истомин Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1834
Сын: Истомин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Истомина Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Истомина Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: --- Александра Матвеевна
Мать ребёнка: Истомина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Истомина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Истомина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Истомина Анна Лукьяновна
Смерть
Неизвестно