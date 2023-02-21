Истомина (---) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: --- Марья Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: --- Анна Васильевна

Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Истомин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Василий Семёнович

Смерть
Неизвестно
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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