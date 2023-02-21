Истомина (---) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: --- Марья Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: --- Анна Васильевна
Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Истомин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Истомин Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно