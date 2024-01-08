Королев Антип (Антон) Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: Королева Дарья Антиповна
Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1876
Сын: Королев Петр
Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1878
Сын: Королев Петр
Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна
Смерть
Неизвестно