Королев Антип (Антон) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Антип (Антон) Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Андрей Семенович

Мать: Королева Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Ксения Александровна

Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: Королева Дарья Антиповна

Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1876

Сын: Королев Петр

Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1878

Сын: Королев Петр

Мать ребёнка: Королева Ксения Александровна

Смерть
Неизвестно

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