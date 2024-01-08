Королева Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролева Ксения Александровна

Королева Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Антип (Антон) Андреевич

Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: Королева Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич

Рождение ребёнка
18.08.1876

Сын: Королев Петр

Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1878

Сын: Королев Петр

Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.