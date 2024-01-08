Королева Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: Королева Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1876
Сын: Королев Петр
Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1878
Сын: Королев Петр
Отец ребёнка: Королев Антип (Антон) Андреевич
Смерть
Неизвестно