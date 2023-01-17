Сидельник Тихон Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиС 1917 по 1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1900
Место жительства
1900
Рождение ребёнка
29.11.1901
Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Сидельник Ефросинья Тихоновна
Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна
Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко Ирина Тихоновна
Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна
Смерть
С 1917 по 1982