Сидельник Тихон Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидельник Тихон Трифонович

Сидельник Тихон Трифонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

С 1917 по 1982

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1900

Жена: Сидельник Агриппина Васильевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
1900
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.11.1901

Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Сидельник Ефросинья Тихоновна

Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна

Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко Ирина Тихоновна

Мать ребёнка: Сидельник Агриппина Васильевна

Смерть
С 1917 по 1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close