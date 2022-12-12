Сидельник Екатерина Тихоновна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Дата рождения11.11.1917
Дата смертиС 1918 по 2017
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1917
Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Смерть
С 1918 по 2017
Место жительства
2005
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край