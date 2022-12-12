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Сидельник Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая

Дата рождения

11.11.1917

Дата смерти

С 1918 по 2017

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1917

Отец: Сидельник Тихон Трифонович

Мать: Сидельник Агриппина Васильевна

Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Смерть
С 1918 по 2017
Место жительства
2005
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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