Сидельник (Мартыненко) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидельник (Мартыненко) Агриппина Васильевна

Сидельник (Мартыненко) Агриппина Васильевна

avatar

Место рождения

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.06.1884

Дата смерти

С 1917 по 1984

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1884

Отец: Мартыненко Василий Ильич

Мать: Мартыненко Фёкла Феодотовна

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1884 по 1906
Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.10.1900

Муж: Сидельник Тихон Трифонович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.11.1901

Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Сидельник Ефросинья Тихоновна

Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович

Калининская, Калининский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1917

Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович

Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайленко Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович

Смерть
С 1917 по 1984
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close