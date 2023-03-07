Сидельник (Мартыненко) Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1884
Дата смертиС 1917 по 1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1884
Место жительства
С 1884 по 1906
Бракосочетание
22.10.1900
Рождение ребёнка
29.11.1901
Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Сидельник Ефросинья Тихоновна
Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович
Рождение ребёнка
11.11.1917
Дочь: Сидельник Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович
Россия, Краснодарский край, Калининский район, станица Хмельницкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайленко Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Сидельник Тихон Трифонович
Смерть
С 1917 по 1984