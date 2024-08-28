Бухнер Bogner Филипп Philipp
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти30.12.1887
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1840
Жена: (Klein) Magdalena
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бухнер) Анна Мария
Мать ребёнка: (Klein) Magdalena
Рождение ребёнка
1844
Сын: Bogner Петр
Мать ребёнка: (Klein) Magdalena
Бракосочетание
06.07.1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Бухнер) Елизабет
Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Bogner Андреас
Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна
Смерть
30.12.1887
Причина смерти: т ломоты в костях | зап.97