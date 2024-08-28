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Бухнер Bogner Филипп Philipp

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

30.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Мать: Бухнер (Редель (Рах) ?) Анна Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Остертаг Фукс) Маргарета

Бракосочетание
28.10.1840

Жена: (Klein) Magdalena

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бухнер) Анна Мария

Мать ребёнка: (Klein) Magdalena

Рождение ребёнка
1844

Сын: Bogner Петр

Мать ребёнка: (Klein) Magdalena

Бракосочетание
06.07.1847

Жена: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Бухнер) Елизабет

Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Bogner Андреас

Мать ребёнка: Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна

Смерть
30.12.1887
Причина смерти: т ломоты в костях | зап.97

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