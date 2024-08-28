(Klein) Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1840
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Бухнер) Анна Мария
Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Рождение ребёнка
1844
Сын: Bogner Петр
Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Смерть
Неизвестно