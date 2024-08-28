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(Klein) Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1840

Муж: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Бухнер) Анна Мария

Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Рождение ребёнка
1844

Сын: Bogner Петр

Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Смерть
Неизвестно

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