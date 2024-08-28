Бухнер (Редель (Рах) ?) Анна Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Бухнер) София
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
04.07.1819
Сын: Бухнер Петер
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Рождение ребёнка
20.02.1822
Сын: Бухнер Давид
Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)
Смерть
Неизвестно