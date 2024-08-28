Бухнер (Редель (Рах) ?) Анна Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Редель (Рах) ?) Анна Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Бухнер) София

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
04.07.1819

Сын: Бухнер Петер

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Рождение ребёнка
20.02.1822

Сын: Бухнер Давид

Отец ребёнка: Богнер (Bogner) Петер (Peter)

Смерть
Неизвестно

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