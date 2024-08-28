Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна
Место рожденияaus Brabander
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Шторм Иоганнес
Бракосочетание
06.07.1847
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Бухнер) Елизабет
Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Рождение ребёнка
1856
Сын: Bogner Андреас
Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp
Смерть
Неизвестно