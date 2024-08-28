Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Штальдакер) (Шторм (Storm)) Анна

Место рождения

aus Brabander

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Шторм Иоганнес

Мать: Шторм (Storm) (Брентель) Катарина

Бракосочетание
06.07.1847

Муж: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Бухнер) Елизабет

Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бухнер Иоганнес (Филипп)

Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Рождение ребёнка
1856

Сын: Bogner Андреас

Отец ребёнка: Бухнер Bogner Филипп Philipp

Смерть
Неизвестно

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