Рудакова Александра Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Рождение ребёнка
30.11.1866
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Богунова Платонида Михайлова
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Рождение ребёнка
06.04.1873
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Рождение ребёнка
30.05.1876
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно