Рудакова Александра Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Александра Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
30.11.1866

Сын: Рудаков Андрей Уряд. Ст. Полуденной Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Богунова Платонида Михайлова

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
06.04.1873

Сын: Рудаков Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
30.05.1876

Сын: Рудаков Исак Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Петр Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Иван Мещанин Г. Петропавловска Михайлов

Отец ребёнка: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Смерть
Неизвестно
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