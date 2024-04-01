Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Место жительства
?.11.1859
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Урядник
Рождение ребёнка
30.11.1866

Сын: Рудаков Андрей Уряд. Ст. Полуденной Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Богунова Платонида Михайлова

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Рождение ребёнка
06.04.1873

Сын: Рудаков Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Рождение ребёнка
30.05.1876

Сын: Рудаков Исак Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Петр Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков Иван Мещанин Г. Петропавловска Михайлов

Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Александра Павлова

Смерть
Неизвестно
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