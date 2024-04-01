Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Место жительства
?.11.1859
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Урядник
Рождение ребёнка
30.11.1866
Сын: Рудаков Андрей Уряд. Ст. Полуденной Михайлов
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Богунова Платонида Михайлова
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Рождение ребёнка
06.04.1873
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Рождение ребёнка
30.05.1876
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков Иван Мещанин Г. Петропавловска Михайлов
Мать ребёнка: Рудакова Александра Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно