Богунова (Рудакова) Платонида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиОколо 01.04.1896
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
17.02.1891
Муж: Богунов Карп Семенов
м. 27 ж. 20
Рождение ребёнка
23.12.1891
Дочь: Анастасия Карпова
Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: Веремская Ефросинья Карпова
Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов
Рождение ребёнка
22.03.1896
Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов
Смерть
Около 01.04.1896
26 лет, от родов