Богунова (Рудакова) Платонида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунова (Рудакова) Платонида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Около 01.04.1896

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Рудаков Михаил Казак Ст. Николаевской Николаев

Мать: Рудакова Александра Павлова

Бракосочетание
17.02.1891

Муж: Богунов Карп Семенов

м. 27 ж. 20
Рождение ребёнка
23.12.1891

Дочь: Анастасия Карпова

Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов

Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: Веремская Ефросинья Карпова

Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов

Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Богунов Василий Карпов

Отец ребёнка: Богунов Карп Семенов

Смерть
Около 01.04.1896
26 лет, от родов
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