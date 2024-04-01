Богунов Карп Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1863
воспр. Денис Павлов Сорокин
Бракосочетание
17.02.1891
м. 27 ж. 20
Рождение ребёнка
23.12.1891
Дочь: Анастасия Карпова
Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: Веремская Ефросинья Карпова
Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова
Рождение ребёнка
22.03.1896
Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова
Бракосочетание
27.01.1897
м. 33 вторым, ж. 27
Смерть
Неизвестно