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Богунов Карп Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1863

Отец: Богунов Симеон Васильевич

Мать: Богунова Устинья Васильевна

воспр. Денис Павлов Сорокин
Бракосочетание
17.02.1891

Жена: Богунова Платонида Михайлова

м. 27 ж. 20
Рождение ребёнка
23.12.1891

Дочь: Анастасия Карпова

Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова

Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: Веремская Ефросинья Карпова

Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова

Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Богунов Василий Карпов

Мать ребёнка: Богунова Платонида Михайлова

Бракосочетание
27.01.1897

Жена: Богунова Анастасия Иосифова

м. 33 вторым, ж. 27
Смерть
Неизвестно
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