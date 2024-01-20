Самко София Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самко Антон
Мать: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скакун Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скакун Нина Николаевна
Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович
Смерть
Неизвестно