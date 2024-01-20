Самко София Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самко София Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самко Антон

Мать: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скакун Николай Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакун Нина Николаевна

Отец ребёнка: Скакун Николай Максимович

Смерть
Неизвестно

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