Самко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Устиния Антоновна
Отец ребёнка: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Мария Антоновна
Отец ребёнка: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самко Иван Антонович
Отец ребёнка: Самко Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко София Антоновна
Отец ребёнка: Самко Антон
Смерть
Неизвестно