Скакун Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скакун Максим
Мать: Скакун Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скакун Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Самко София Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самко София Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самко София Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самко София Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скакун Нина Николаевна
Мать ребёнка: Самко София Антоновна
Смерть
Неизвестно