Скакун Николай Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкакун Николай Максимович

Скакун Николай Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скакун Максим

Мать: Скакун Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Самко София Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Самко София Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скакун Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Самко София Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самко София Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скакун Нина Николаевна

Мать ребёнка: Самко София Антоновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.