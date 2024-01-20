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Самко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко Устиния Антоновна

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко Мария Антоновна

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самко Павел Антонович

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самко Иван Антонович

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самко София Антоновна

Мать ребёнка: Самко Екатерина

Смерть
Неизвестно

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