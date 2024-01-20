Самко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Устиния Антоновна
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко Мария Антоновна
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самко Иван Антонович
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самко София Антоновна
Мать ребёнка: Самко Екатерина
Смерть
Неизвестно