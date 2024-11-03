Грызунов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1897 ст.
Дата смертиОколо 1969
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1897 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.10.1897 ст.
Бракосочетание
12.02.1916 ст.
Рождение ребёнка
24.12.1916 ст.
Дочь: (Грызунова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
02.06.1918 ст.
Сын: Грызунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1924
Дочь: Грызунова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Грызунов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна
Смерть
Около 1969