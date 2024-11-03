Грызунов Николай Васильевич 09.10.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГрызунов Николай Васильевич

Грызунов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1897 ст.

Дата смерти

Около 1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1897 ст.

Отец: Грызунов Василий Иванович

Мать: Грызунова Анастасия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильюшина Екатерина Ивановна

Крещение
12.10.1897 ст.
Бракосочетание
12.02.1916 ст.

Жена: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1916 ст.

Дочь: (Грызунова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1918 ст.

Сын: Грызунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.05.1924

Дочь: Грызунова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1928

Сын: Грызунов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Смерть
Около 1969

Мы используем куки для улучшения работы сайта.