Грызунова Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1924
Дата смерти05.10.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Московский педагогический институт
Образование
С Неизвестно по 20.07.1942
Правдинский, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образовательное учреждение: ср. школа № 1 пос. «Правда»
Рождение ребёнка
?.10.1946
Сын: Грызунов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1949
Дочь: Кудряшова (Грызунова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1954
Сын: Грызунов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович
Смерть
05.10.2009
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Похороны
07.10.2009
Ильино, Дмитровский, Московская область