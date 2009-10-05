Грызунова Нина Николаевна 11.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грызунова Нина Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.05.1924

Дата смерти

05.10.2009

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1924

Отец: Грызунов Николай Васильевич

Мать: Грызунова (Ремезкова) Ксения Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усит Владимир Александрович

Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Московский педагогический институт
Образование
С Неизвестно по 20.07.1942
Правдинский, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Образовательное учреждение: ср. школа № 1 пос. «Правда»
Рождение ребёнка
?.10.1946

Сын: Грызунов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович

Рождение ребёнка
01.04.1949

Дочь: Кудряшова (Грызунова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович

Рождение ребёнка
21.02.1954

Сын: Грызунов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Усит Владимир Александрович

Смерть
05.10.2009
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Похороны
07.10.2009
Ильино, Дмитровский, Московская область

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