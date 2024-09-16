Ганенко Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1932
Дата смерти24.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1932
Отец: Ганенко Илья
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1957
Дочь: Матис (Ганенко) Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
26.08.1958
Сын: Ганенко Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна
Штанное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
24.05.1992
Причина смерти: Болезнь рак