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Ганенко Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1932

Дата смерти

24.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1932

Отец: Ганенко Илья

Мать: Ганенко (Дубочинская) Евдокия

Развод
Неизвестно

Жена: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
15.03.1957

Дочь: Матис (Ганенко) Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
26.08.1958

Сын: Ганенко Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Штанное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Смерть
24.05.1992
Причина смерти: Болезнь рак

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