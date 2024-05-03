Ганенко Виктор Владимирович
Место рождения
Дата рождения26.08.1958
Дата смерти03.05.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганенко Владимир Викторович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
23.08.1987
Дочь: Захарова (Красильникова) Ольга
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.05.2024
Причина смерти: кровоизлияние