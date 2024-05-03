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Ганенко Виктор Владимирович

Место рождения

Штанное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.08.1958

Дата смерти

03.05.2024

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1958

Отец: Ганенко Владимир Ильич

Мать: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Штанное, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганенко Владимир Викторович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
23.08.1987

Дочь: Захарова (Красильникова) Ольга

Мать ребёнка: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Смерть
03.05.2024
Троицк, Троицкий, Челябинская область
Причина смерти: кровоизлияние

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