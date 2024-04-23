Матис (Ганенко) Людмила Владимировна
Место рожденияс. Штанное
Дата рождения15.03.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Рождение ребёнка
22.10.1977
Дочь: Лысцова (Терпогосова) Ангелина
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
19.03.1982
Рождение ребёнка
25.05.1983
Отец ребёнка: Матис Сергей Эвальдович
Рождение ребёнка
03.04.1988
Дочь: Тухлина (Матис) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Матис Сергей Эвальдович