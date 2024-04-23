Матис (Ганенко) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матис (Ганенко) Людмила Владимировна

Место рождения

с. Штанное

Дата рождения

15.03.1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1957

Отец: Ганенко Владимир Ильич

Мать: Ганенко (Извекова) Анна Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
22.10.1977

Дочь: Лысцова (Терпогосова) Ангелина

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
19.03.1982

Муж: Матис Сергей Эвальдович

Рождение ребёнка
25.05.1983

Сын: Матис Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Матис Сергей Эвальдович

Рождение ребёнка
03.04.1988

Дочь: Тухлина (Матис) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Матис Сергей Эвальдович

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